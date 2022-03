Real Madrid s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor. Benzema a marcat trei goluri în meciul cu PSG Real Madrid și Manchester City s-au calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor inregistrate in mansa secunda a optimilor competitiei. Real Madrid a invins-o pe PSG, cu 3-1, pe teren propriur. In tur, echipa pariziana s-a impus cu 1-0. Oaspeții au deschis scorul in minutul 39, prin Mbappe. Gazdele au egalat in minutul 61. Donnarumma a primit o pasa inapoi, a intarziat sa degajeze Benzema l-a contrat, mingea a sarit la Vinicius, acesta i-a pasat lui Benzema, iar francezul a marcat. “Galacticii” au dus scorul la 2-1, in minutul 76, prin același… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

