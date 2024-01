Stiri pe aceeasi tema

- Girona are un parcurs nemaipomenit in campionat, cu 44 de puncte dupa 17 etape. Trei din ultimele patru echipe ce au atins aceasta cota cu același numar de jocuri au ieșit campioane. Mai mult, daca va aduna minimum 3 succese și doua remize in urmatoarele cinci etape, probabilitatea de a termina pe primul…

- Aleix Garcia, 26 de ani, fost jucator al lui Dinamo, acum la Girona, a declarat ca i-ar placea sa evolueze la Barcelona. Insa antrenorul Michel l-a adus imediat cu picioarele pe pamant. Girona face un sezon de senzație in LaLiga și ocupa locul secund in acest moment, la egalitate de puncte cu liderul…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) se confrunta cu probleme mari de lot, dupa ce sambata, la 2-0 cu Granada, s-a accidentat și Dani Carvajal. Fudașul dreapta, ce a suferit o leziune la gamba stanga, se alatura unei liste cu opt indisponibili: Courtois, Eder Militao, Camavinga, Tchouameni, Vinicius, Arda Guler,…

- Dani Carvajal (31 de ani), fundașul dreapta de la Real Madrid și unul dintre capitanii echipei, s-a accidentat la mușchiul soleus, din zona gambei, de la piciorul stang. Spaniolul a efectuat luni dimineața un examen medical și veștile sunt ingrijoratoare pentru Real Madrid. Carvajal nu mai joaca anul…

- Carlo Ancelotti și Dani Carvajal au oferit un moment amuzant la conferința de presa de dinaintea partidei Real Madrid - Napoli, din grupele Ligii Campionilor. Dani Carvajal, fundașul dreapta al Realului, a fost intrebat daca i-ar prelungi contractul lui Carlo Ancelotti. Ințelegerea antrenorului italian…

- ​Girona este echipa momentului in LaLiga, dupa un nou succes obținut. Formația clasata pe primul loc in campionatul Spaniei s-a impus in deplasare la Rayo Vallecano, scor 2-1 și s-a distanțat de Real Madrid și Barcelona.

- Dupa primele goluri reușite pentru Alaves in Cupa Spaniei, internaționalul roman a fost aproape sa iși treaca numele pe tabela de marcaj și la meciul din LaLiga cu Almeria, caștigat cu greu de formația sa.

- Real Madrid a caștigat primul El Clasico al acestui sezon de LaLiga, reușind sa se impuna dramatic in deplasarea de pe terenul Barcelonei, scor 2-1. Adus pentru 100 de milioane de euro in aceasta vara, Jude Bellingham a intors soarta partidei in a doua repriza.