Real Madrid este super echipa Europei! „Galacticii" n-au avut probleme cu Eintracht Frankfurt Real Madrid a cucerit pentru a cincea oara Supercupa Europei. Cea mai buna echipa din Liga Campionilor a invins-o miercuri seara, cu 2-0, pe Eintracht Frankfurt, pe stadionul „Olimpic" din Helsinki și a sarbatorit din nou. Madrilenii au controlat jocul in cea mai mare parte a timpului. Campioana Spaniei s-a impus prin golurile marcate de David Alaba ('37) si Karim Benzema ('65). Cu acest gol din Supercupa, Benzema a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid, cu 324 de reusite. El l-a devansat pe legendarul Raul Gonzalez (323). Cristiano Ronaldo conduce in ierarhie,…

