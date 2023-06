Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, susține ca desparțirea de Karim Benzema e „parte dintr-un proces de tranziție” care va demara curand la clubul blanco. AS scrie ca șapte posturi sunt descoperite și clubul va trebui sa iasa „la piața”. Meciul cu Athletic Bilbao (1-1), de duminica, a fost…

- Plecarea lui Karim Benzema l-a lasat masca pe Carlo Ancelotti. Antrenorul lui Real Madrid a marturisit ca nu a stiut pana in dimineata zilei de duminica de plecarea atacantului francez. Karim Benzema a jucat duminica in ultimul sau meci pentru Real Madrid. El a marcat la meciul de adio, Real Madrid…

- Real Madrid este in cautare de atacant, dupa ce Karim Benzema a primit mai multe oferte din Arabia Saudita. Deși nu se afla pe lista madrilenilor, un jucator din Bundesliga s-a autopropus la echipa de pe Santiago Bernabeu.

- Capitan la Real Madrid, Karim Benzema nu i-a spus antrenorului Carlo Ancelotti ca are o rana la piciorul drept, preferand sa joace pana la final, deși suferea. Francezul a deschis scorul la 2-1 cu Rayo Vallecano. Deseori accidentat in acest sezon, mai ales in toamna, leziuni musculare in special care…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa umilinta cu Girona. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca acest meci nu arata adevarata fata a echipei sale. Fara Thibaut Courtois si Karim Benzema, Real Madrid a fost de nerecunoscut in deplasarea de la Girona, care s-a impus cu un incredibil 4-2. Toate golurile…

- Real Madrid – Manchester City si Milan – Inter sunt semifinalele Ligii Campionilor. De altfel, este pentru al doilea an consecutiv cand Real Madrid si Manchester City se intalnesc in semifinale. Vor fi doua semifinale de foc in Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City, dar si derby-ul milanez…

- Jucatorul echipei Real Madrid, Federico Valverde, l-ar fi lovit cu pumnul in fata pe fotbalistul formatiei Villarreal, Alex Baena, in parcarea arenei Santiago Bernabeu, dupa meciul de sambata seara, noteaza news.ro.Potrivit AS si Marca, Federico Valverde l-a luat prin surprindere pe mijlocasul spaniol,…

- Karim Benzema a reușit un hat-trick de senzație in Barcelona – Real Madrid! Atacantul francez a fost de neoprit pe Camp Nou, reușind sa-și califice echipa in finala Cupei Spaniei. Real Madrid a reușit sa caștige, scor 4-0 și s-a calificat in finala competiției, rasturnand astfel scorul din tur, atunci…