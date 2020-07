Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona, locul 2 din La Liga, s-a impus clar pe terenul lui Villarreal, locul 5, scor 4-1, și continua lupta cu Real Madrid pentru titlul in La Liga. Clasamentul live din La Liga: Real Madrid e lider cu 4 etape ramase de jucat Meciul a avut parte de un moment controversat, dupa ce golul lui Leo Messi,…

- Barcelona, locul 2 din La Liga, a obținut o victorie importanta pe terenul lui Villarreal, 4-1, și continua cursa de urmarire a liderului Real Madrid. Clasamentul live din La Liga: Real Madrid e lider cu 4 etape ramase de jucat Dupa ce Real Madrid a invins pe Athletic Bilbao, 1-0, Barcelona era obligata…

- Real Madrid și Getafe se intalnesc ACUM in etapa cu numarul 33 din La Liga. Meciul a inceput la ora 23:00, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Real Madrid iși continua seria de meciuri perfecte din La Liga și s-a impus in etapa a 33-a contra lui Espanyol, 1-0. Clasamentul din La Liga: Real Madrid e lider in Spania, cu doua puncte peste Barcelona Madrilenii merg perfect de la reluarea La Liga, avand cinci victorii din cinci meciuri, și sunt…

- Barcelona este din nou lider in Spania, dupa victoria chinuita cu Athletic Bilbao, 1-0, din etapa a 31-a din La Liga. Clasamentul live din La Liga: Barcelona și Real Madrid lupta pentru primul loc Barcelona nu mai are voie sa faca niciun pas greșit pentru a mai spera la caștigarea campionatului, iar…

- Real Madrid, locul 2 din La Liga, a inceput lucrarile de modernizare ale stadionului „Santiago Bernabeu” , profitand de faptul ca meciurile din Spania se vor juca fara fani. Elevii lui Zidane vor juca restul partidelor pe stadionul „Alfredo di Stefano” pentru ca actuala arena sa fie adusa la cele mai…

- Real Madrid, locul 2 din La Liga, a inceput lucrarile de modernizare ale stadionului „Santiago Bernabeu” , profitand de faptul ca meciurile din Spania se vor juca fara fani. Elevii lui Zidane vor juca restul partidelor pe stadionul „Alfredo di Stefano” pentru ca actuala arena sa fie adusa la cele mai…

- Federatia de Fotbal din Spania a decis ca, in cazul in care sezonul nu se mai reia, primele patru clasate in La Liga in acest moment se vor califica in Liga Campionilor. Barcelona, Real Madrid, Sevilla si Real So...