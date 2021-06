Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman și TVR au pus la punct ultimele detalii legate de Jocurile Olimpice. Televiziunea naționala va transmite in direct, peste o luna, 220 de ore din Olimpiada de la Tokyo, in special de la competițiile unde sunt calificați sportivii romani. Pana acum, 95 de sportivi romani…

- Cu mai puțin de doua luni pana la startul Jocurilor Olimpice, orașul japonez Sapporo, care va gazdui proba de maraton, are a doua cea mai mare rata de infectare cu Covid-19 din țara. Localnicii sunt nemulțumiți organizarea competiției și spun ca guvernului nu-i pasa de viețile lor. Cand organizatorii…

- Guvernul japonez a aprobat vineri vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de Moderna si AstraZeneca, specificand ca acesta din urma nu va fi utilizat imediat din cauza ingrijorarilor cu privire la riscurile rare, dar grave, de complicatii, informeaza AFP. Unda verde data de autoritati ar trebui…

- Seismul a avut loc la 8:58 am (23.58 GMT joi), epicentrul sau fiind localizat in largul coastei prefecturii Fukushima, la o adancime de 40 de kilometri.La inceputul acestei luni, un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs, pe 1 mai, in nord-estul Japoniei. Atunci autoritatile au emis o alerta de tsunami…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- Japonezii au luat cu asalt parcurile din Tokyo, Osaka și Kyoto dupa ce guvernul a relaxat restricțiile. Este sarbatoarea cireșilor infloriți, Sakura. In alți ani, Japonia era printre cele mai cautate destinații turistice in aceasta perioada.