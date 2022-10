Stiri pe aceeasi tema

- Comumicat PSD : Am luat act de decizia conducerii PSD de excludere din partid a deputatului Aurel Balașoiu. Ramanand consecvent principiilor sale, PSD Argeș se delimiteaza ferm de orice atitudine imorala și solicita de urgența demisia sa din Parlamentul Romaniei. Conducerea PSD Argeș Vom reveni.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, ca era asteptata o crestere a numarului de viroze, avand in vedere ca scoala a inceput mai repede si a crescut interactiunea dintre copii, dar nu au fost observate patologii exceptionale, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz, care a demisionat din PSD in august 2020, s-a inscris in PNL Alba Iulia. „Am credinta ca alaturi de Partidul National Liberal voi avea sansa de a construi”, a scris Breaz pe Facebook, luni, 12 septembrie.„Am decis sa ma intorc in arena politica. Și asta pentru…

- Se pare ca Diana Iovanovici-Șoșoaca are un talent ascuns. Și l-a ținut ascuns de-a binelea, foarte mult timp, deoarece nimeni nu a știut ca se pricepe și la cantat, deși este mai mereu in luminile reflectoarelor. Ei bine, Luis Lazarus, bunul ei prieten, a dat-o de gol și a urcat imaginile pe Internet.

- O fotografie in care senatorul Bernie Sanders, purtand un costum si cravata, zace intins ”pe treptele Senatului”, surprins de un fotograf de la Los Angeles Times, Kent Nishimura, a devenit virala pe retele de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Adrian Mutu uita și de pasiunea pentru fotbal atunci cand vine vorba de copiii lui. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare alaturi de fiul lui. A demonstat ca este un tata responsabil și grijuliu, mai ales pentru ca nu l-a scapat deloc din ochi pe micuț.