China a indemnat vineri Coreea de Nord si SUA sa manifeste ''bunavointa'' si ''rabdare'', la o zi dupa anularea unui summit prevazut intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. ''Recenta destindere in Peninsula Coreea a fost scump platita si procesul de reglementare politica ramane in fata unei rare sanse istorice'', a comentat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Lu Kang. ''In circumstantele prezente, speram ca atat Coreea de Nord, cat si Statele Unite vor mentine recentele…