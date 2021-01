Premierul britanic Boris Johnson a denunțat miercuri &"scene rușinoase&" la Washington dupa ce protestatarii pro-Trump au patruns în Congresul SUA, potrivit AFP.



"Scene rușinoase în Congresul SUA. SUA este sunt aparatoarea democrației din întreaga lume", a spus el într-un tweet, "iar acum este vital ca transferul de putere sa aiba loc într-un mod pașnic".



Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

—…