Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali de la Constanta au reusit sa elimine din proiectul de taxe si impozite pentru anul 2022, taxa pe care primarul Vergil Chitac a vrut sa o impuna otova Amendamentul pentru eliminarea taxei a fost depus in scris de catre USR inaintea inceperii sedintei de Consiliu Local Municipal…

- Ieri, a avut loc sedinta extraordinara a Consiliul Local Baia Sprie. Alesii locali au aprobat rectificarea bugetului orasului si al Caminului pentru Persoane Varstnice Baia Sprie. La sedinta a fost prezent si presedintele Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan care a prezentat investitiile care…

- Consilierii locali PNL au ieșit astazi, public, in mediul online, și cer primarului Allen Coliban sa prezinte brașovenilor și consilerilor locali, carora le cere votul, documentația care sta in spatele initiațivei prin care dorește sa cumpere active de la CET. Aleșii locali liberali sunt nemuțumiți…

- Consiliului Judetean Constanta se reuneste in sedinta pe 13.12.2021 Alesii judeteni sunt chemati sa aprobe vor vota printre altele si proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului "Cladire ndash; Filiala 1 Constantaldquo; de pe strada Izvor Cladirea are nevoie de reabilitare pentru…

- Primaria Carei nu se dezminte și continua sa sfideze. A ajuns chiar sa prezinte denaturat realitatea și sa falsifice acte publice. In timp ce pe pagina oficiala a Primariei Carei se anunța ședințele de Consiliu Local in format electronic, adica tip corespondența pe mail, in Procesele-Verbale incheiate…

- Aleșii locali se intrunesc intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte printre care și cel cu privire la efectuarea lucrarilor de modernizare a sectorului „Legume” din Piața Centrala.

- Maine, 11 noiembrie, va avea loc ședința ordinara a lunii noiembrie. Aleșii județeni sunt chemați sa dezbata și sa voteze 24 de proiecte de hotarare. Printre acestea se numara rectificari bugetare, proiecte de investiții in infrastructura, modificarea unor tarife la biletele de calatorie de pe traseele…

- Aleșii locali vor decide joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Focșani, cine vor fi cei mai potriviți – dintre ei – pentru a evalua viitorii directori ai unitaților de invațamant din municipiul reședința de județ. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt nu mai puțin de 28 de proiecte…