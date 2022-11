Prof.dr. Razvan Socolov, medic primar la Maternitatea „Elena Doamna” din Iasi, susține ca exista inca mai multe beneficii decat riscuri pentru a mentine in alimentatie sarea iodata, dar si ideea ca aceasta este mai degraba o falsa tema, cand in discutie ar trebui adus consumul mult prea mare de sare in general, informeaza Ziarul de Iași. Reacția vine in contextul discutiilor din Parlamentul Romaniei legate de eliminarea iodului din sarea alimentara. „Este bine ca punem in discutie importanta iodului in alimentatie. Ar fi util si daca s-ar face o campanie contra utilizarii excesive a sarii, ceea…