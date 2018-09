Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea.

- Reporter: Ați fost citata azi la Parchet? Carmen Dan: „Nu am fost citata, nu am primit nicio invitație. Reafirm ceea ce am mai spus și in alte randuri: am toata disponibilitatea sa ma pun la dispoziția organelor de cercetare penala, cand vor considera ca e cazul sa ma invite. Am incredere ca, uitandu-se…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, susține ca atacul Gabrielei Firea nu are sustinere in interiorul partidului. „Gabriela Firea știe ca atunci cand a fost nominalizata pentru Primaria...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- CExN al PSD a stabilit, sâmbata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte în 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si cofondator al Miscarii Romania Impreuna, a reactionat joi seara, pe Facebook, dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat intr-un comunicat de presa de ce nu a autorizat protestul diasporei din 10 august, din Bucuresti.

- Cristina Tunegaru, profesoara care a avut curajul sa critice sistemul de invațamant, ataca din nou oficialii educației, dupa rezultatele la Evaluarea Naționala. Dascalul care a platit cu funcția curajul de a o contrazice pe primarița Gabriela Firea arata ca nu notele de zece sunt caracteristice invațamantului…

- Simona Halep, care a câstigat în premiera turneul de la Roland Garros, a primit, luni seara, ''Cheia Orasului Bucuresti'' si o diploma de excelenta din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, în cadrul unei ceremonii organizate