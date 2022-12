Stiri pe aceeasi tema

- Colet suspect la Ambasada Ucrainei din Bucuresti. Politia a fost sesizata dupa ce au fost descoperite plicuri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a fost informat cu privire la receptionarea, in cursul diminetii de 6 decembrie 2022, de catre Ambasada Ucrainei la Bucuresti, a unei corespondente suspecte.Citeste…

- Politistii de la DGPMB – Sectia 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, marti, in jurul orei 11,00, la sediul unei ambasade din Sectorul 1 au fost primite doua plicuri ce ar avea un continut suspect. Serviciul Roman de Informatii a informat ca este vorba despre Ambasada Ucrainei de la Bucuresti.…

- Doua plicuri considerate suspecte au fost primite la Ambasada Ucrainei de la Bucuresti, autoritatile demarand verificarile. Echipele SRI au decis ridicarea acestora in vederea expertizarii. "Interventia echipelor SRI s-a finalizat. Plicurile au fost ridicate in vederea expertizarii. In acest caz se…

- Poliția Capitalie și SRI se afla in acest moment la Ambasada Ucrainei din București pentru a verifica doua plicuri suspecte primite pe adresa reprezentanței diplomatice. Personalul reprezentanței diplomatice a sesizat in jurul orei 11.00 poliția din Sectorul 1, dupa ce au au fost descoperite doua plicuri…

- Politistii din Bucuresti, precum si ofiterii Serviciului Roman de Informatii, intervin la Ambasada Ucrainei din Bucuresti, dupa ce diplomatii ucraineni ar fi primit, prin posta, doua plicuri suspecte, la fel ca cel care a explodat in Spania. Citește și: Șoferul unei ambulanțe, injunghiat in casa unui…

- Doua plicuri suspecte au fost descoperite la Ambasada Ucrainei din Romania "Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, la sediul unei ambasade din Sectorul 1, au fost primite doua plicuri ce ar avea un continut suspect",…

- Doua plicuri suspecte au fost descoperite, in urma cu puțin timp, la Ambasada Ucrainei din Romania, anunța, marți, 6 decembrie, Poliția Capitalei. La fața locului urmeaza sa ajunga echipe pirotehnice pentru efectuarea verificarilor.Alarma a fost data azi in jurul orei 11:00, iar zona este securizata…

- Astazi, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Ambasada Rusiei la București le-a transmis un mesaj romanilor, prin intermediul rețelelor de socializare. „Personalul Ambasadei Federației Ruse ii felicita pe cetațenii Romaniei de Ziua Naționala! LA MULȚI ANI!”, a transmis Ambasada Rusiei pe Facebook. Alaturi…