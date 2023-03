Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu este foarte trist dupa ce FCU Craiova a fost invinsa cu 4-0 de Sepsi in ultimul meci din sezonul regular și a ratat calificarea in play-off. Patronul echipei din Banie a transmis un mesaj in care a spus ca este convins ca are o echipa valoroasa. Pentru omul de afaceri urmeaza insa zile…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a reacționat dupa infrangerea dura suferita de echipa lui, 0-4 cu Sepsi, in meciul care a decis ultima echipa care merge in play-off. Intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, aproape de miezul nopții, Adrian Mitielu a recunoscut superioritatea adversarilor,…

- Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani), a renunțat la planul aplicat dupa incidentele provocate de ultrașii din Peluza Sud la meciul cu Sepsi (0-3 la masa verde) și a decis sa permita accesul spectatorilor pe stadionul din Banie la partida cu FC Voluntari, programat luni, ora 20:00. ...

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a anunțat, miercuri, sanctiunile dupa suspendarea meciului Sepsi – FCU Craiova 1948, din Superliga. Forul a sanctionat gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ”masa verde”, cu scorul de 0-3, a meciului cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a…

- Patronul FCU Craiova 1948, Adrian Mititelu, a declarat, miercuri, ca decizia Comisiei de Disciplina a FRF dupa suspendarea meciului cu Sepsi reprezinta "o executie". "Cred ca aceasta decizie va provoca romanilor o ura si mai mare fata de secuime", a precizat el. "Decizia Comisiei de Disciplina nu are…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, se afla in mijlocul unui scandal cu ultrașii din Peluza Sud. Dupa scandalul de xenofobie de la Sepsi - FCU Craiova, Adrian Mititelu a anunțat in aceasta dimineața ca nu va mai permite accesul fanilor la meciurile de pe teren propriu. Decizia omului de afaceri…

- Patronul FC Universitatea Craiova 1948, Adrian Mititelu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca gruparea sa a respectat regulamentul, subliniind ca nu si-a asumat galeria la meciul cu Sepsi, informeaza NEWS.RO. Mititelu considera ca oficialii gruparii din Sfantu Gheorghe sunt vinovati pentru…

- Patronul clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, duminica, dupa oprirea meciului cu FCU Craiova din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni la adresa maghiarilor, ca in opinia sa adevaratul motiv il reprezinta o razbunare a ultrașilor FCU fața de patronul gruparii…