- Rusia isi prezinta esecurile drept succese, a apreciat duminica ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, intr-o reactie la declaratia facuta anterior de purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Rusia a acuzat luni, 8 mai, Kievul nu doar de sponsorizarea, ci si de organizarea de acte teroriste, dupa ce seful Directiei principale de informatii de pe langa Ministerul Apararii ucrainean (GUR), generalul Kirilo Budanov, a declarat ca ucrainenii vor continua sa ii ”ucida pe rusi oriunde in lume”,…

- Rusia a transmis, ieri Ucrainei ca Marea Neagra, unde are staționata o flota navala, nu va fi niciodata mare NATO, dupa ce șeful diplomației ucrainene a folosit acest termen in denunțarea politicilor imperialiste ale Rusiei, noteaza RRA.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adaugat…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…