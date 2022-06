Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. ”A fost un meci foarte bun, am știut ca ea va juca rapid, așa ca a trebuit sa fiu puternica și mereu in poziția corecta. Am jucat bine. Ador sa joc aici. Imi plac foarte mult oamenii de aici, am parte de foarte multa susținere de fiecare data cand joc aici, așa ca aș vrea sa le mulțumesc fanilor. Orașul este frumos, imi place foarte mult sa fiu aici”, a declarat Simona Halep. Constanțeanca a trecut, in sferturi, de americanca Amanda Anisimova…