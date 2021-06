Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Cirje, clujeanul care a condus Mercedesul in ianuarie 2019 sub influența unor substanțe, a fost condamnat la inchisoare. In urma accidentului a murit studenta Gabriela Ripan, cea care era proprietara mașinii. Scrisoarea LACRIMOGENA prin care Tudor Cirje cere clemența. El a facut accidentul…

- Luni dimineața, 21 ianuarie, 2019, in jurul orei 03:00, pe DN1 E60, pe raza comunei Florești, la ieșire din Gilau, s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane și ranirea grava a alteia. Cel ranit era șoferul – Tudor Ștefan Cirje, iar persoana decedata era studenta Gabriela Ripan.…

- Tudor Cîrje, cel care a condus mașina în care a murit tânara de 20 de ani Gabriela Rîpan, în cumplitul accident din Florești, din ianuarie 2019, își asuma „în totalitate vina” pentru uciderea ei. …

