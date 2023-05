Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Olesciuk, a declarat sambata ca in timpul atacului nocturn din 4 mai, soldații ucraineni au doborat o racheta hipersonica ruseasca de tip Kh-47 Kinjal, conform RBC, scrie rador.ro."Felicit poporul ucrainean pentru un eveniment istoric! Da, am doborat…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- In timp ce fermierii romani așteapta compensațiile de la Bruxelles pentru pierderile produse de afluxul de cereale din Ucraina, Kievul anunța ca mai are de exportat peste 15,6 milioane de tone de cereale pana in iulie. O veste care nu poate sa starneasca decat ingrijorare in randul producatorilor romani,…

- Peste 40 de „atacuri inamice" au fost respinse in ultimele 24 de ore, au anunțat reprezentanții armatei din Ucraina. Anunțul a fost facut de Statul Major General al forțelor armate ucrainene. Potrivit acestuia, Rusia a lansat 53 de rachete asupra diferitelor parți ale Ucrainei, relateaza Mediafax.Cele…

- Adjunctul Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitski, a declarat miercuri intr-un interviu pentru RBC-Ucraina ca Federația Rusa iși va reorienta țintele bombardamentelor spre zonele de logistica și facilitați militare ucrainene.Rusia intenționeaza…

- Nimeni nu trebuie sa scape de pedepse pentru crimele comise in timpul razboiului ilegal declanșat de Rusia in Ucraina, iar Romania sprijina din plin munca și eforturile Curții Penale Internaționale, a scris pe Twitter ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Resturi de racheta „provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei" au fost descoperite, joi, de o patrula a Politiei de Frontiera a Republicii Moldova pe un camp din apropiere de Larga, in raionul Briceni. Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul razboiului in…