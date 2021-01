Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca seful Consiliului Judetean, Costel Alexe, i-a pacalit pe ieseni si face judetul de rusine, iar singurul gest onorabil ar fi sa-si dea demisia, anunța news.ro. Maricel Popa a declarat jurnalistilor ca, inca din campania electorala pentru…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca seful Consiliului Judetean, Costel Alexe, i-a pacalit pe ieseni si face judetul de rusine, iar singurul gest onorabil ar fi sa-si dea demisia.

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

- Guvernul a inchis de luni piețele, cinematografele, teatrele și alte unitați care-și desfașoara activitatea in spații inchise, dar ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu vede o problema sa petreaca ore in șir inchis intr-un balon de plastic, alaturi de alte cinci persoane: o consiliera a sa, președintele…

- Astazi, in prezența premierului Ludovic Orban și a unor reprezentanți ai Guvernului, la Iași au depus juramantul președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, primarul reales Mihai Chirica, precum și consilierii locali și județeni. La ceremonie nu a participat fostul președinte al Consiliului Județean,…

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, il acuza de ”ipocrizie, minciuna si nepasare” pe seful in functie al CJ Iasi, Maricel Popa, intrebandu-l daca a stiut de problemele cu asigurarea oxigenului la spitalul mobil de la Letcani, potrivit news.ro.Costel Alexe afirma,…

- Decizia acestuia ruvine dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul. Managerul Silviu Verzea nu a putut fi contactat, nici prefectul județului…