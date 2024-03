Stiri pe aceeasi tema

- Albion Rrahmani este la un pas de super – transferul carierei la finalul sezonului. O echipa de top din Premier League il monitorizeaza pe atacantul kosovar. Fanatik.ro sustine ca Aston Villa il monitorizeaza pe atacantul Rapidului. Rrahmani poate pleca din Giulesti dupa doar un sezon. Rapid a platit…

- Radu Dragușin (22 de ani) a evoluat pentru prima data aproape o repriza in Premier League, in Aston Villa – Tottenham (0-4), iar internaționalul roman și-a manifestat bucuria la finalul partidei. Dragușin a fost pana acum utilizat de Ange Postecoglou doar pe finalul a 3 jocuri din campionatul Angliei,…

- Poli Iași - Rapid 3-1. Daniel Pancu, fostul mare atacant al giuleștenilor, a comentat reacția fanilor echipei lui de suflet dupa infrangerea din Copou. Dupa meciul de la Iași, jucatorii Rapidului s-au dus la galeria, dar ultrașii le-au facut semn sa plece. Pancu e de parere ca reacția suporterilor transmite…

- Clubul de fotbal Rapid Bucuresti a anuntat ca l-a achizitionat pe Rares Pop, unul dintre cei mai buni tineri jucatori din tara, dar care va continua sa joace la UTA Arad pana la vara.In varsta de numai 18 ani, Rares Pop a jucat deja in 53 de meciuri pe prima scena a fotbalului romanesc, reusind 6…

- Cristi Balaj (52 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a comentat informația conform careia fosta campioana a Romaniei este interesata de Alexandru Albu (30), mijlocașul central Rapidului. VIDEO. Cristi Balaj, președinte CFR: „Niciodata nu am vorbit cu Albu sau cu cei de la Rapid” „Eu niciodata…

- Borisav Burmaz, 22 de ani, unul dintre cele 4 transferuri facute recent de Rapid, ar fi putut ajunge chiar la rivala giuleștenilor, FCSB, liderul din Superliga. Impresarul lui Burmaz l-a propus pe atacantul in varsta de 22 de ani la FCSB, iar acesta ar fi așteptat pana in ultima clipa ca Gigi Becali…

- Fabrizio Ravanelli, 55 de ani, fost atacant la Juventus, Middlesbrough și Lazio, crede ca „Radu Dragușin are profilul aparatorului englez. Jocul lui s-ar potrivit foarte bine in Premier League". Transferul „tricolorului” de la Genoa la Tottenham e foarte aproape de a se realiza in ianuarie! Radu Dragușin…

- Cristiano Bergodi vorbește la interviuri de parca Juvhel Tsoumou și Kevin Soni n-ar exista in lotul Rapidului. Și realitatea asta e: atacanții care ar fi trebuit sa-l suplineasca pe Albion Rrahmani n-au trimis niciun șut pe poarta in actuala stagiune! „E greu sa joci fara atacanți”, e fraza pe care…