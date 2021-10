Stiri pe aceeasi tema

- ​Scufundarea pontului de la Tulcea la mai puțin de o luna dupa ce a fost inaugurat cu mare fast de ministrul Raluca Turcan alți 6 oficiali nu a întârziat sa provoace reacții ironice pe platformele social media.Uite câteva dintre ele: Sursa: Utopia Balcanica…

- Pontonul din comuna Mahmudia, unde se afla un centru privat pentru copii cu dizabilitați, s-a scufundat vineri ”din cauza unei defecțiuni si a lipsei de personal care sa intervina imediat”, a spus vineri, la Antena 3, Raluca Turcan. Ministrul interimar al Muncii a precizat ca „nu imaginea este importanta”,…

- In total șapte persoane in frunte cu ministrul Muncii Raluca Turcan au taiat panglica pontonului din Tulcea care ar fi trebuit sa gazduiasca un centru pentru copii cu dizabilitați. Imaginea de atunci a generat bancuri și mii de ironii la adresa celor care s-au lasat fotografiați in timp ce taiau panglica.…

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat, al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, cu gandul la Buzdugan, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…