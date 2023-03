Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari luni ca "americanii pot avea incredere in faptul ca sistemul bancar este solid", in urma unor turbulente create de prabusirea bancii californiene Silicon Valley Bank (SVB), relateaza AFP. "Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminica, 5 februarie, ca PSD merge in acest moment cu Gabriela Firea candidat la Primaria Capitalei.Intrebat la Antena 3 cu ce candidat merge PSD la alegerile pe Bucuresti, Ciolacu a raspuns: ”Cu Gabriela Firea. In acest moment, categoric, mai ales…

- Colecția de mașini aparținand lui Ion Țiriac este singura galerie din lume care include toate cele 7 modele Phantom ale seriei I-VII.Exemplarul Phantom V expus in galeria Tiriac Collection a fost finalizat pe 23 martie 1960. A ajuns in posesia lui Sir Elton John in 25 mai 1990, iar artistul…

- Conturile de Facebook si Instagram ale fostului presedinte american Donald Trump vor fi din nou active, dupa ce a fost suspendate timp de de doi ani, dupa asaltul sustinatorilor sai asupra Capitoliului..Compania de social media a precizat intr-o postare pe blog ca a "pus in aplicare noi masuri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…