- Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, sa ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa. Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data…

- Biserica Ortodoxa Romana a reactionat dupa decizia luata de Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosie, de a repeta slujba de Inviere in noaptea de 26 mai."Decizia Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului comunicata astazi este una luata in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral, dar…

