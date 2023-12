Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai Guvernului israelian l-au acuzat sambata pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca este de partea Hamas, in contextul in care inaltul oficial portughez a cerut o incetare a focului in Gaza. Apelul lui „Guterres de a se alia cu Hamas si de a cere incetarea focului ii dezonoreaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 632 | ​​​​​​​Sustinerea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei este in interesul securitatii nationale a fiecarui stat membru al NATO, inclusiv al SUA, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg.

- Sustinerea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei este in interesul securitatii nationale a fiecarui stat membru al NATO, inclusiv al SUA, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de AFP.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, criticat vehement de Israel marti, s-a declarat "socat" de "interpretarea tendentioasa" a cuvintelor sale despre Hamas, dand asigurari ca nu a incercat sa justifice atacurile acestei grupari islamiste palestiniene, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Sunt…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut un armistițiu umanitar imediat intre Israel și Hamas și eliberarea ostaticilor. In discursul susținut in fata Consiliului de Securitate, el a susținut ca in Gaza exista "incalcari clare" ale dreptului umanitar. In replica, ambasadorul israelian la…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat marti in fata Consiliului de Securitate ceea ce a numit "incalcari clare" ale dreptului umanitar in Gaza, insistand pentru o "incetare imediata a focului umanitara" in cea de-a 18-a zi a razboiului intre

- Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite (ONU), Gilad Erdan, i-a cerut marți, 24 octombrie, lui Antonio Guterres sa demisioneze din funcția de secretar general al ONU, relateaza Sky News.Acest demers vine dupa ce șeful ONU a cerut o incetare a focului intre Israel și Hamas, acuzand ambele parți ca…

- Maria Maksakova, fosta deputata a Dumei de Stat a Federației Ruse, lider al opoziției, aflata in exil in Ucraina din 2015, a dezvaluit, intr-un interviu la Freedom TV, ca Serghei Lavrov, 73 de ani, ministrul de externe al Kremlinului, și Maria Zaharova, 47 de ani, purtatoarea lui de cuvant, au fost…