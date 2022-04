Reacția Ministerului Economiei la CREȘTEREA EXPLOZIVĂ a prețurilor la alimente In ultima perioada, Romania a fost lovita de o criza sanitara, apoi de una a facturilor la electricitate și gaze, iar in prezent se confrunta cu o creștere exploziva la alimente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Preturile petrolului au crescut joi, cu peste 1%, dupa o tendinta negativa initiala, deoarece investitorii au acoperit pozitii scurte inaintea unui weekend prelungit, si au reactionat la stirile ca Uniunea Europeana ar putea interzice treptat importurile de petrol rusesc, transmite Reuters.

Ministrul Finanțelor Publice, Adrian Caciu, afirma ca, in ciuda masurilor sociale din pachetul „Sprijin pentru Romania", efectul va fi unul de incetinire a creșterii inflației. Creșterea inflației ar urma sa mai aiba ca sursa doar importurile.

Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intrebat daca la nivelul Guvernului se are in vedere o limitare a exporturilor de alimente.

Deputatul PSD Laura Vicol cere sancțiuni dure pentru creșterea nejustificata a prețurilor la carburanți. Vicol spune ca discursurile autoritaților trebuie sa fie dublate de acțiuni ferme și de sancțiuni la adresa celor care profita de contextul internațional.

Printre principalele efecte ale razboiului ruso-ucrainean au fost creșterea prețurilor la energie și alimente, resimțite la nivel mondial, precum și creșterea prețurilor la apartamentele de vanzare și chirii, resimțite pe plan local, arata compania imobiliara Blitz, intr-o analiza.

Pietele alimentare din intreaga lume trebuie sa ramana deschise, fara restrictii la export, in special dupa ce conflictul din Ucraina a provocat o crestere a preturilor si o diminuare a livrarilor, a declarat vineri ministrul german al Agriculturii, Cem Oezdemir, transmite Reuters.

Klaus Iohannis susține ca prețul la energie e afectat și de razboiul dus de Rusia in Ucraina.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, luni, ca nu exista in prezent sincope in legatura cu aprovizionarea populatiei cu alimente. El a precizat ca Romania nu va limita exportul de cereale deoarece produce mai mult decat consuma.