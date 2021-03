Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit luni dupa ce au fost sesizați despre rapirea celor doi, intr-un imobil din Onești.Potrivit primelor informații, barbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru ca și-ar fi adus aminte ca in trecut nu i-au facut bine reparațiile pentru care i-a chemat.Ajunși la fața locului,…

- Doi tineri tocmiți sa execute niște lucari la un apartament din Onești au fost uciși de un barbat de 67 de ani care, pare-se, a fost proprietarul acelei locuințe. Din datele care se cunosc pana acum, se pare ca barbatul pierduse locuința in urma unei executari silite, iar victimele ar fi fost platite…

- Un grav accident petrecut astazi la pranz la Gura Humorului s-a soldat cu ranirea a doua tinere aflate pe un ATV, dupa ce vehiculul s-a rasturnat in albia unui parau. Cele doua se aflau pe vehiculul cu 4 roți și la un moment dat, din cauza unei manevre greșite, acesta s-a rasturnat in șanțul unui ...

- Petre Buduru, 67 de ani, directorul executiv al Astrei, ar fi fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, iar acum se afla internat la spital. Anunțul a fost facut de jurnalistul Vali Moraru, in cadrul emisiunii „Digi Sport Special”: „A fost transferat de la Constanța la București. Din ce știm, este…

- Fostul președinte FIFA, Sepp Blatter, in varsta de 84 de ani, a fost internat. „Viața sa nu este insa in pericol”, a precizat cotidianul Blick. Timp de 17 ani și jumatate a fost Sepp Blatter președintele FIFA, dupa ce lucrase aproape un sfert de secol ca director tehnic (1975-1981) și secretar general…

- Un barbat din Cantemir a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de prietenul de pahar. Incidentul a avut loc la data de 29 decembrie. Poliția din Cantemir a fost sesizata de o femeie, locuitoare a raionului, care a comunicat ca la ieșirea din satul Cania, are loc o incaierare intre…

- Grav accident pe o strada din Tighina. O femeie cu carucior, in care se afla un copil de un an, traversa drumul de-a lungul unei treceri de pietoni. Cand eram aproape in mijlocul drumului, o mașina a ieșit brusc in intampinare și a lovit caruciorul in plina viteza.

- Un grav accident rutier s-a produs astazi in jurul orei 11:25 pe raza localitații Doroteia unde doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in urma impactului ambii conducatori auto au ramas incarcerați. Cele doua victime, un barbat (30 ani) și o femeie…