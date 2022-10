Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca ritmul ajutorului international acordat Ucrainei trebuie sa corespunda ritmului in care armata elibereaza teritorii de sub ocupatia rusa.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP și Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marti raportul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) mentionand prezenta echipamentului militar rus in centrala nucleara de la Zaporojie, potrivit AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat sambata seara Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus joi oficialilor guvernamentali sa nu mai vorbeasca cu reporterii despre tacticile militare ale Kievului impotriva Rusiei, spunand ca astfel de remarci sunt "iresponsabile", potrivit Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat intr-un mesaj pe Twitter ca din cauza invaziei ruse recolta de cereale a Ucrainei ar putea sa scada anul acesta la jumatate din cantitatea obisnuita, potrivit Agerpres.