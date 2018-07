Reactia lui Vladimir Putin dupa victoria istorica a Rusiei de la Cupa Mondiala

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, i-a felicitat pe jucatorii din lotul primei reprezentative dupa ce nationala gazdei Cupei Mondiale a reusit sa se califice in sferturile de finala ale competitiei.





Chiar daca nu s-a aflat in tribune din cauza programului incarcat, Putin a fost la curent cu tot ce s-a intamplat in timpul meciului, ba chiar a discutat si cu selectionerul inaintea partidei, dupa cum a dezvaluit purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.



"Asa cum a facut toata tara, si presedintele Putin a urmarit meciul de la fluierul de la start si a…