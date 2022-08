Theo Rose s-a trezit in mijlocul unei povești cu iz de amantlac, dupa ce a fost surprinsa in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat, nimeni altul decat fostul partener al Liei Bugnar. Artista a dar astfel naștere speculațiilor legate de desparțirea de nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Nu... The post Reacția lui Theo Rose dupa ce a fost surprinsa alaturi de noul iubit: „N-am pacat” appeared first on Tabu .