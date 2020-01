Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a explicat ca nu a vrut sa-l raneasca pe tatal si antrenorul sau Apostolos Tsitsipas, pe care l-a lovit involuntar cu racheta, într-un acces de furie, la jumatatea meciului pierdut în fata australianului Nick Kyrgios, marti în cadrul competitiei ATP…

- Romanian women's world No. 4 Simona Halep has devised a unique way to support relief and recovery efforts amid Australia's bushfire catastrophe: she will donate money every time she yells at her Australian coach, Reuters informs.Other tennis players from across the world, sparked in part by…

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia.Daca mai mulți jucatori de tenis au anunțat ca vor contribui cu bani in urma așilor pe care ii vor reuși in meciuri, sportiva din Romania va da bani pentru fiecare moment in…

- In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese insa clasificat la nivel de urgenta miercuri dimineata, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat.Peste 1,1 milioane de hectare…