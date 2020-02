Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Olympique Lyon, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.Golul a fost marcat de Tousart, in minutul 31. Vezi golul AICI Tot miercuri,…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Frank Lampard, a declarat ca echipa lui a primit o lectie dura din partea celor de la Bayern Munchen, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro."Nivelul echipei Bayern a fost fantastic. Nu am reusit sa fim la inaltime, suntem…

- Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen, a afirmat ca bavarezii au reusit un "rezultat foarte bun", facand un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal prin victoria cu 3-0 in fata formatiei Chelsea, marti seara, la Londra, in prima mansa a optimilor de finala. "Pentru…

- RB Leipzig a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Tottenham, antrenata de Jose Mourinho, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.In absenta jucatorilor Harry Kane si Son Heung-Min, accidentati, de la Tottenham, oaspetii au dominat mare parte din meci.…

- Pep Guardiola are o cariera impresionanta, fiind intre primii trei antrenori aflati in activitate, ca numar de trofee importante, dar nu considera ca ar fi cel mai bun manager, dupa cum a declarat chiar el. Catalanul are trei titluri de campion obtinute cu Barcelona, cu care a cucerit de doua…

- Manchester City, Liverpool și Barcelona sunt favoritele bookmakerilor la caștigarea Ligii Campionilor. Vezi AICI programul șaisprezecimilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City a avut ghinion la tragerea la sorți de astazi. O va infrunta in optimile de finala pe Real Madrid, de 13 ori caștigatoare…

- SSC Napoli a anuntat ca l-a demis pe Carlo Ancelotti din postul de antrenor principal, marti seara, in ciuda calificarii echipei italiene in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. "Clubul Napoli a decis sa-l revoce din functia de responsabil tehnic al primei echipe pe Carlo…

- Opt din cele 16 echipe care alcatuiesc tabloul Ligii Campionilor sunt cunoscute: PSG, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City, Juventus Torino, FC Barcelona si RB Leipzig. Celelalte locuri vor fi „livrate" astazi si mane in meciurile ultimei runde a grupelor Ligii. Conform uzantelor stravechi,…