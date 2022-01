Reacția lui Novak Djokovic, după decizia instanței: „Sunt mulţumit şi recunoscător” Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a transmis un mesaj prin intermediul unei rețele de socializare, dupa ce instanta din Melbourne a intors decizia de anulare a vizei lui de intrare in Australia. Liderul clasamentului ATP s-a aratat multumit si ii este recunoscator judecatorului care a analizat cazul sau. “Sunt multumit si recunoscator ca judecatorul a intors anularea vizei. In ciuda a tot ceea ce s-a intamplat, vreau sa raman si sa incerc sa concurez la Australian Open. Raman concentrat pe asta. Am zburat aici pentru a juca la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le avem in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

