Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori…

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori au…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a organizat, miercuri, o actiune de precampanie, alaturi de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in noua Piata Progresului, reamenajata. Social-democratii se pregatesc de campania pentru alegerile locale, care ar urma sa inceapa in luna august, daca data alegerilor pentru…

- Candidatul coalitiei partidelor de dreapta, PNL-USR-PLUS-PMP, a fost invitat in studioul G4Media, unde a vorbit despre solutiile pe care le are in vedere pentru problemele stringente ale capitalei, cum ar fi traficul, dar si despre planurile sale pe plan politic. "Una este ce vrem sa facem…

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, considera ca ultimii patru ani, in care Primaria Capitalei a fost condusa de PSD, sunt „ani pierduti din viata bucurestenilor”. Nicusor Dan a povestit un moment pe care il considera definitoriu: „Cand am replicat sa trebuie sa alocam…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți, la Digi24, intrebat pe cine voteaza la Primaria Capitalei intre Gabriela Firea (PSD) și Nicușor Dan (PNL-USR), ca il voteaza „pe candidatul Pro Romania”. Deci nu o sa o susțineți pe Firea?, a fost intrebat Ponta. „Nu am luat aceasta decizie”, a…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei a explicat de ce a disparut din spatiul public in timpul pandemiei. Fondatorul USR a precizat ca discuta des cu liberalii insa cu liderii Aliantei USR-PLUS nu a mai vorbit de mult timp.

- "O informatie de ultima ora in care cred e ca Victor Ponta intentioneaza sa candideze din partea Pro Romania la functia de primar general al Capitalei. Este o informatie de la o sursa - un foarte bun prieten. Mi s-a parut o idee buna", a declarat Marius Pieleanu, in direct, la Romania TV. Reactia…