- Rodrygo (21 de ani, extrema dreapta) a marcat o „dubla” in returul din semifinala Ligii Campionilor, Real Madrid -Manchester City, și a stabilit astfel o premiera in istoria competiției. Pe Bernabeu, brazilianul Rodrygo a fost protagonistul uneia dintre cele mai rasunatoare reveniri din istoria fotbalului.…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a condus fara greșeala turul semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3. Prestația arbitrului roman a atras laude atat in presa internaționala, cat și in Romania. „Centralul” din Carei a ținut sa le transmita un mesaj de mulțumire tuturor…

- Manchester City a invins-o pe Real Madrid, 4-3, in turul primei semifinale din Champions League. Karim Benzema (34 ani), golgheterul lui Real Madrid, i-a ținut in joc pe „Los Blancos”, dupa ce a reușit din nou o „dubla”. Francezul a fost, la fel ca și-n alte meciuri, esențial pentru madrileni, reducand…

- Xavi Hernandez (42 de ani), antrenorul de la FC Barcelona, și-a „ințepat” rivala, Real Madrid, care s-a calificat in semifinalele Champions League deși a pierdut returul cu Chelsea, scor 2-3 la finalul reprizelor de prelungire. La general, madrilenii au fost in avantaj, 5-4. Cu mari emoții, Real Madrid…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a supraviețuit unei alte nopți europene uluitoare pe Bernabeu, dupa ce echipa sa a trecut cu bine de o revenire entuziasmanta a lui Chelsea, pentru a obține un loc in semifinalele Ligii Campionilor, in ciud

- Eliminat din Liga Campionilor de Real Madrid (2-3 la general in „optimi”), Leo Messi, starul lui PSG, a fost consolat de Xavi, antrenorul și fostul sau coleg de la Barcelona vreme de un deceniu. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Xavi. „Am o relație de prietenie cu Messi și vorbim. I-am trimis un mesaj,…

- Leo Messi (34 de ani), vedeta celor de la PSG, a vorbit despre șansele echipei sale sa caștige Liga Campionilor in acest an. Dupa ce PSG s-a impus in prima manșa a „optimilor” Ligii Campionilor, 1-0 cu Real, meci in care Messi a avut o prestație extrem de modesta, ratand și un penalty, argentinianul…

- Lionel Messi nu e in cea mai buna forma la PSG! Argentinianul a ratat un penalty in meciul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-0, iar pe toata perioada partidei nu a jucat grozav. A fost salvat in ultimele minute de Kylian Mbappe , care a inchis de unul singur partida.…