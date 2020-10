Stiri pe aceeasi tema

- Afara! Rușine! Aceasta a fost reacția locuitorilor din Falești, dupa ce Renato Usatii a venit la o intrevedere a candidatului Igor Dodon cu localnicii și a incercat sa faca show. Oamenii s-au aratat nemulțumiți de comportamentul inadecvat al lui Usatii și l-au huiduit. „Provocatorii sa plece! Afara!”,…

- Scandal cu iz electoral la Falești, acolo unde candidatul independent la prezidențiale, Igor Dodon, urma sa aiba, azi dimineața, o intalnire cu alegatorii. Unul dintre contracandidații sai, Renato Usatii, a venit și el la intrevedere, pentru a-i pune mai multe intrebari lui Dodon, dar și pentru a raspunde,…

- Igor Dodon a fost nevoit sa-si intrerupa intalnirea cu alegatorii, organizata duminica dimineata, in casa de cultura din orasul Falesti, dupa ce un alt candidat in cursa electorala pentru prezidentialele din 1 noiembrie, Renato Usatii, a venit la intrevedere pentru a-i pune actualului presedinte cateva…

- Imbulzeala și imbranceli la o intalnirea electorala a lui Igor Dodon de la Falești.Candidatul Partidului Nostru, Renato Usatii a mers cu mai mulți susținatori la o intalnire electorala a lui Igor Dodon de la Falești.

- Renato Usatii participa la alegerile prezidențiale, unde nu are șanse, deoarece este un spoiler tipic și sarcina lui consta in a lua voturile de la Igor Dodon și a le da Maiei Sandu. Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa de pe rețelele de socializare de catre deputatul in Parlamentul Republicii…

- Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție la scrisoarea expediata de Maia Sandu, Renato Usatii, Dorin Chirtoaca, Tudor Deliu și Octavian Țicu comunitații internaționale, prin care sesisezeaza presupusele tentative de fraudare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie curent de catre Igor Dodon și…

- Igor Dodon este favoritul alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. De aceasta este convins analistul politic Igor Volnițchi. In cadrul unei emisiuni TV, acesta a mai spus ca Maia Sandu va ajunge in turul doi, insa ar putea aparea și surprize din partea lui Andrei Nastase, ori Renato…

- Igor Dodon, Maia Sandu si Renato Usatii ar acumula cele mai multe voturi la prezidentialele din 1 noiembrie. Arata Barometrul Electoral (editia de iulie) realizat de Compania Date Inteligente SRL (iData) in randul a 23 de experti (politicieni, analisti sau comentatori politici asociati diferitor partide).…