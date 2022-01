Stiri pe aceeasi tema

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza cercetari…

- Inspectoralul de Politie al Judetului Timis anunta, vineri, ca a deschis dosar penal, dupa ce un grup de membri si simpatizanti ai AUR, alaturi de liderul partidului, George Simion, au patruns in sediul Primariei Timisoara. Aceștia au scandat lozinci si au cerut audienta la primarul Dominic Fritz. Edilul…

- Vicepreședintele USR Dan Barna face apel la instituțiile statului sa intervina „inainte de a ne vedea confruntați cu situații ale caror consecințe nu mai pot fi reparate”, precizand ca „Simion și gașca lui din AUR, acești neofasciști ai Romaniei, nu trebuie lasați sa continue sa intimideze autoritațile…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a transmis, vineri, intr-un comunicat, ca o banda de membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion, adusi la Timisoara cu autocarul, impreuna cu organizatia Noua Dreapta din Mehedinti, au patruns in mod ilegal in sediul Primariei, prin forta fizica. Primarul…