Kremlinul a transmis, joi, ca este uluit de decizia Statelor Unite de a impune sanctiuni impotriva fiicelor adulte ale presedintelui Vladimir Putin si a descris aceasta miscare ca parte a unei frenezii occidentale mai ample impotriva Rusiei, relateaza Reuters. Noua runda de sanctiuni americane aplicate, miercuri, Moscovei din cauza razboiului provocat in Ucraina vizeaza bancile […]