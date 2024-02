Stiri pe aceeasi tema

- Participarea Israelului la Eurovision 2024 ar putea fi amenintata. Se zvoneste ca statul evreu va fi descalificat, deoarece cantecul sau a fost respins din cauza unui mesaj prea politic legat de atacul din 7 octombrie, scrie BFM TV. Ministrul israelian al Culturii si Sportului a reactionat pe Twitter…

- Festivalul de la Snaremo, editia 74, a fost castigat de Angelina Mango cu melodia "La Noia", locul doi fiind ocupat de Geolier, iar al treilea de Annalisa. Amfitrionul spectacolului organizat la Teatrul Ariston din Sanremo a fost Amadeus, cunoscutul om de televiziune din Italia, care, anul acesta, a…

- Trofeul Festivalului Sanremo, ajuns la editia 74, a fost castigat de Angelina Mango cu melodia „La Noia”. Melodia va reprezenta și Italia la Eurovision. Pe locul doi s-a clasat Geolier, urmat de Annalisa. De-a lungul timpului, Festivalul a fost o rampa de lansare pentru cantareti din Italia: Andrea…

- Considerata de unii drept o insulta la adresa femeilor, piesa care va reprezenta Spania la Eurovision a fost catalogata de prim-ministrul Pedro Sanchez provocatoare - in sensul bun, relateaza The Guardian.

- Cautand sa-si reapropie o insulta sexista, cantecul pop selectat pentru a reprezenta Spania la urmatorul concurs Eurovision a starnit proteste din partea organizatiilor feministe, scrie marți agenția AFP, citata de Agerpres.

- Mai mult de 1.000 de muzicieni din Suedia, tara gazda a Eurovision, au semnat o scrisoare deschisa in care cer ca Israelul sa fie exclus din editia din acest an a concursului de cantece din cauza "razboiului brutal din Gaza", scrie The Guardian, conform news.ro.Publicata in ziarul suedez Aftonbladet,…

- Senatorul și liderul AUR, Claudiu Tarziu, a depus un proiect de lege la Senat, in data de 22 decembrie, in care se propune decuplarea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in timpul proceselor electorale pentru alegerea parlamentarilor și a președintelui…

- Grigore Leșe: ”Așa-i romanul” este o melodie maghiara. Și versurile ar fi cantate greșit. Ce spune despre ”Noi suntem romani” Artistul Grigore Lese sustine ca melodia ”Asa-i romanul”, cantata cu precadere la manifestarile de 1 Decembrie, provine, de fapt, din folclorul maghiar. Totodata, Grigore Lese…