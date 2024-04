Un incident halucinant a avut loc in Dambovița, in urma cu doua luni. Doua eleve au fost agresate sexual de cinci colegi, atat la școala, cat și intr-o stație de autobuz. Deși a trecut atat de mult timp de atunci, cazul a ieșit tocmai acum la iveala. Directoarea școlii in care s-a intamplat totul a reacționat.