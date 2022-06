Reacția Consiliului Concurenței la prețul carburanților care a crescut chiar și când petrolul s-a ieftinit Fara a avea deocamdata date de ințelegeri de tip cartel intre furnizorii de carburanți, reprezentanții Consiliului Concurenței nu reușesc sa ofere o explicație de ce prețurile la pompa au avut un singur sens, de creștere, chiar și atunci cand petrolul s-a ieftinit. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7.2%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 29 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 4.2%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa cu 18.5 lei mai mult decat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șoferi au publicat pe rețele imagini cu prețul pe care l-au achitat pentru alimentarea mașinii. Un barbat, pentru 11,92 litri de benzina a achitat 400 de lei, dupa ce prețul a ajuns la 33,55 per litru. Pentru comparație, un alt internaut a impartașit o imagine, facuta anterior, cand prețul…

- Vesti proaste pentru soferi. Vor avea de patimit din cauza preturilor la benzina si motorina, foarte ridicate, si in luna iunie 2022. La inceput luna, prețul benzinei standard a crescut. Astfel, pentru un litru de benzina standard, șoferii din București platesc pe 1 iunie 2022 intre 8,22 lei/litru și…

- Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Prețul mediu pentru un litru de benzina era de 8,3 lei, la data de 31 mai, devremece un litru de motorina…

- Republica Moldova va plati in luna aprilie un pret de 1.193 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale livrate de Rusia, a anuntat marti presedintele Consiliului de Administratie a companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. Comparativ, in luna martie, Republica Moldova a platit…

- Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie…

- Cel mai mic pret la ulei inregistrat in luna martie a fost de 3,69 lei/litru, in timp ce cel mai mare pret inregistrat a fost de 11,29 lei/litru, arata datele preluate din platforma Monitorul Prețurilor, instrument gestionat de catre Consiliul Concurentei. Astfel, prețul mediu la uleiul de floarea soarelui…

- Pretul mediu la ulei de floarea soarelui a crescut cu 8,68% in ultimele trei luni, iar scumpirile pot fi rezultatul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor impuse Rusiei, precum si al apropierii Sarbatorilor Pascale, potrivit Consiliului Concurentei, informeaza AGERPRES . De la luna la luna, in intervalul…

- Pretul mediu al uleiului de floarea soarelui a crescut cu 8,68- in primele trei luni din acest an, iar scumpirile pot fi rezultatul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor impuse Rusiei, precum si al apropierii Sarbatorilor Pascale, transmit reprezentantii Consiliului Concurentei. Potrivit datelor…