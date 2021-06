Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de milioane de lei, dintre care 24 de milioane aferente serviciilor prestate in acest an, este suma pe care Romprest susține ca o are de incasat de la Primaria Sector 1. In vreme ce primarul Clotilde Armand amenința cu sesizari la parchet și rezilierea contractului, operatorul spune ca nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Cluj, ca ministerul pe care il conduce a transmis Comitetului National pentru Situatii de Urgenta un set de propuneri privind masurile de relaxare, anuntate si de presedintele Klaus Iohannis. "Cred ca trebuie sa oferim romanilor…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- ANRE va realiza o baza de date cu toți consumatorii de gaze și electricitate din Romania, iar aceasta va fi gata in 2 ani. Acordul pentru aceasta colectare de date este deja primit de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, potrivit unui comunicat. Nu este precizat daca va fi cerut acordul clienților…

- In conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgența 57/2019, privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a avut luni o discuție contondenta cu consilierii locali PNL, intr-o ședința de Consiliu Local cu ușile inchise, au relatat surse participante la ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Scandalul este in toi la Primaria Sectorului 1, dupa ce edilul a pus in…

- Teoretic, la o rata de infectare de 6,22 la mia de locuitori, cat s-a inregistrat marți in Capitala, o localitate trebuie sa intre in carantina. Miercuri, incidența a crescut la 6,37. In București, autoritațile amana insa o decizie.

- Avand in vedere propunerile Institutului Național de Sanatate Publica referitoare la țarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, luand in considerare persistența unui numar crescut de persoane infectate…