- Anda Adam a primit o inștiințare de evacuare dintr-o casa pe care o deținea in orașul Bragadiru, județul Ilfov. Dispoziția este executorie, insa artista susține ca a facut tot posibilul sa evite scandalul.

- Judecatoria Cornetu a decis astazi, 17 mai, prin decizie executorie, evacuarea Andei Adam din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru, transmite Antena 3. Decizia nu e definitiva, poate fi atacata, insa cantareața e obligata sa paraseasca casa. Conform datelor facute publice pe Portalul Instanțelor…

- Atac cibernetic la telefoanele romanilor. Aceștia primesc mesaje de tip sms care le pot virusa dispozitivele sau pot extrage informații personale sensibile. Madalin Dumitru, expert in securitate cibernetica, a dat detalii despre atacul cibernetic și sfaturi pentru utilizatorii vizați de acesta. Atac…

- Carmen Bruma și Mircea Badea formeaza un cuplu de 20 de ani. Cei doi nu sunt casatoriți, dar au impreuna un baiețel, pe Vlad. Intr-un interviu recent pentru ego.ro , ea a facut marturisiri din relația de cuplu cu prezentatorul de la Antena 3. „Dupa atația ani, este evident ca amandoi suntem foarte rabdatori.…

- Și fostul președinte al Federației de Box Rudel Obreja a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute , in care a fost condamnata și Elena Udrea. Acesta a spus ca nu se aștepta la decizia instanței intr-o intervenție la Antena3. Și Tudor Breazu, administratorul terenurilor de…

- Primul roman mort in razboiul Rusia – Ucraina. A fost inregistrata prima victima de origine romana in conflictul militar pornit de Federatia Rusa in Ucraina. Este vorba de un militar in varsta de 32 de ani, care a pierit, joi, in atacul desfasurat de fortele militare ruse in regiunea Odesa Trupele ruse…

- Pompierii bucureșteni intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu produs la o hala de depozitare in Bragadiru jud. Ilfov. Incendiul s-a manifestat in interiorul halei, pe o suprafața de aproximativ 50 de mp, cu degajari mari de fum. Se lucreaza la lichidare. Fii la curent cu cele…