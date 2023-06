Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare semnata de Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie al fostului prim-ministru, martor-cheie in dosarul Filat, a ajuns in spațiul public. Scrisoarea a fost transmisa de surse din cadrul procuraturii redacției Unimedia un document care ar fi fost depus de avocații fostului premier Vlad Filat…

- Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incep luni, 26 iunie 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana (proba E.a), urmata marți, 27 iunie 2023, de proba scrisa obligatorie a profilului – proba E.c). Miercuri, 28 iunie 2023, este programata…

- Fostul premier, Vlad Filat, a venit cu un comentariu privind conflictul dintre Veronica Dragalin și CNA. „Amenințarile acesteia in cadrul ședinței de la Procuratura Anticorupție poate fi calificata ca o necunoaștere a normelor elementare de drept, sadism și disperare generata de insuccese, depașind…

- Noii șefi de la ANAF, așteptați sa puna presiune pe rau-platnici. Guvernul vrea cu disperare sa stranga mai mulți bani la buget Noii șefi de la Fisc și Vama sunt așteptați sa vina cu un plan pana la finalul saptamanii viitoare, pentru a incasa veninuri mai mari ala ANAF. Guvernul vrea sa stranga mai…

- Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani, obliga Uniunea Avocaților sa-i dea licența Adrianei Bețișor, fosta procurora in dosarul Filat. Magistrații de la Rișcani au admis cererea de chemare in judecata depusa de Adriana Bețișor catre Uniunea Avocaților din RM cu privire la obligarea autoritații publice…

- In timp ce fondatul Bismobil Kitchen neaga faptul ca ar fi incercat sa influențeze martorii in dosarul in care este vizat, procurorul Vitalie Costișanu susține contrariul și aduce drept argument mesajele din telefoanele persoanelor cu care Mihail Șaran ar fi incercat sa poarte discuții legate de ancheta.…