Stiri pe aceeasi tema

- Imobil din centrul Craiovei, scos la licitatie de primarie. Autoritatile locale din Craiova au scos la mezat un imobil din zona centrala a orasului. Este vorba de o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 94 mp situata pe strada Nicolae Titulescu, nr. 8, si de terenul aferent acesteia, care…

- Trei drumuri comunale din comuna Farau vor fi reabilitate și asfaltate. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Primaria comunei Farau vrea sa reabiliteze și asfalteze trei drumuri comunale, ce fac legatura intre localitatea Farau și localitațile Heria, Medveș și Sanbenedic. Lungimea totala a celor trei…

- VIDEO| „Canal navigabil” pe o strada din Abrud dupa o rupere de nori: Apa a umplut de pietre și noroi și o strada din Reciu VIDEO| „Canal navigabil” pe o strada din Abrud dupa o rupere de nori: Apa a umplut de pietre și noroi și o strada din Reciu Cetațenii orașului Abrud s-au trezit miercuri cu strazile…

- Rețea de canalizare pe mai multe strazi din Pianu de Sus: A fost solicitat avizul din partea APM Alba Rețea de canalizare pe mai multe strazi din Pianu de Sus: A fost solicitat avizul din partea APM Alba Primaria Comunei Pianu de Sus a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul extinderea…

- Primaria Constanta prin societatea Confort Urban elaboreaza un studiu de fezabilitate pentru realizarea acestui proiect estimat la 4.500.000 de lei fara TVA Publicul interesat poate consulta memoriul de prezentare la sediul APM de pe strada Unirii nr. 23, din municipiul Constanta dar si la sediul societatii…

- Reabilitarea mai multor drumuri din comuna Pianu, afectate de inundațiile din anul 2019: Primaria a solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Reabilitarea mai multor drumuri din comuna Pianu, afectate de inundațiile din anul 2019: Primaria a solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Primaria…

- Inființarea rețelei de apa in localitatea Vidolm, din comuna Ocoliș: Primaria a solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Inființarea rețelei de apa in localitatea Vidolm, din comuna Ocoliș: Primaria a solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Primaria comunei Ocoliș a solicitat avizul de…

- O studenta de la Academia Fortelor Terestre din Sibiu a fost accidentata de o masina, in municipiul Sibiu, in timp ce se deplasa impreuna cu colegii ei intr-o coloana semnalizata corespunzator, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres."La data de 6 iunie a.c., in jurul orei…