RCA la biciclete și trotinete electrice. Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul de lege. Ce schimbări vor avea loc Guvernul a pus in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule și tramvaie. Concret, bicicletele electrice și trotinetele vor avea nevoie de RCA. Legiuitorul considera ca aceste vehicule pot provoca pagube in trafic, astfel ca ar […] Articolul RCA la biciclete și trotinete electrice. Guvernul a lansat in dezbatere publica proiectul de lege. Ce schimbari vor avea loc apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

