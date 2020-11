Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat sambata Transgaz pentru finalizarea primei faze a ceea ce a numit ”cel mai ambitios proiect din domeniul energiei, gazoductul BRUA”. apreciind ca Romania isi dovedeste capacitatea de a valorifica in mod corect pozitia geo-strategica, mixul energetic diversificat…

- Comparativ, compania a realizat in primele noua luni din 2019 un profit net de 224,68 milioane lei si venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12, de 1,085 miliarde lei. " Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea…

- Consumul de gaze al Romaniei va creste cu peste 8 miliarde metri cubi in urmatorii ani, ceea ce face necesara exploatarea gazelor din Marea Neagra cat mai urgent, a declarat Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA.

- Compania TPF Inginerie SRL a castigat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru constructia nodului rutier Comarnic Nord cu o oferta de aproximativ 1,369 milioane de lei, fara TVA, a anuntat marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Odorizarea este o componenta a conceptului de siguranta aplicat in sectorul gazelor naturale si este realizata in statiile speciale ale Transgaz, operatorul sistemului national de transport al gazelor naturale, in cadrul activitatilor sale curente sau la solicitarea distribuitorului. Aceasta masura…

- Ziarul Unirea Miercuri, 28 octombrie: Sistare temporara a furnizarii gazelor naturale in Totoi și Dumitra pentru efectuarea unor lucrari specifice Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 28 octombrie a.c, intre orele 08-15, in localitațile Totoi și Dumitra…

- Reluarea serviciului de distributie a gazelor naturale se va efectua treptat, imediat dupa finalizarea acestor lucrari, cel mai probabil incepand cu ora 15.00. Compania solicita consumatorilor sa inchida toate focurile, iar dupa reluarea distributiei gazelor naturale sa supravegheze modul de ardere…

- Alimentarea cu gaze naturale va fi sistata marti in localitatile sibiene Bogatu Roman, Brosteni, Pauca si Presaca, in urma efectuarii unor lucrari la sistemul de transport al gazelor naturale de catre Transgaz, informeaza duminica Delgaz Grid. Potrivit unui comunicat al companiei Delgaz Grid, alimentarea…