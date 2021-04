Stiri pe aceeasi tema

- ​Razvan Nicolescu a anunțat luni ca a decis sa plece de la Deloitte, unde era partener și lider pentru Europa Centrala responsabil de industria gazelor naturale, petrolului și produselor chimice, dupa 75 de luni de activitate în cadrul companiei. Razvan Nicolescu spune ca își propune sa…

- ”Urmare a derularii procedurii de recrutare si selectie a directorului general efectuata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie, prin Decizia nr. 8/ 20 aprilie 2021, a numit pe Tudora Dorin in functia de…

- Romgaz va apela la fonduri atrase, in mare parte, pentru a cumpara de la Exxon Mobil participația de 50% in proiectul Neptun Deep, din Marea Neagra, unde sunt rezerve estimate de 120 de miliarde de metri cubi. Acest lucru include credite și emiterea de obligațiuni, a spus directorul companiei, Aristotel…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a fost completat cu inca doi membri. Este vorba de Marian Vasile, din Craiova, respectiv Vladimir Tanasiev, din București. Marian Vasile este de profesie inginer și absolvent al Facultatii de Matematica și al Facultații de Automatica. Intre…

- Statul roman, prin Ministerul Energiei, l-a propus pe Razvan Nicolescu pentru a face parte din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, alaturi de Niculae Havrilet, caruia ii va fi reinnoit mandatul, au afirmat, vineri, pentru AGERPRES, reprezentantii companiei. Foto: (c) GRIGORE…

- Veniturile companiei au urcat cu aproape 11%, la 283,15 milioane lei, de la 256,16 milioane lei in 2019. "Cifra de afaceri a societatii in anul 2020 a crescut cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica. In ultimul trimestru…

- Consiliul Judetean Timis lucreaza in prezent la strategia de dezvoltare economico-sociala a Timisului pentru urmatorii sapte ani. In contextul in care realizarea si implementarea acesteia nu pot fi rezultatul unui act autosuficient, ci rezultatul unei consultari autentice a stakeholderilor, CJ Timis…

- Consiliul județean lucreaza in prezent la strategia de dezvoltarea economico-sociala a Timișului pentru urmatorii șapte ani, iar in acest scop a fost constituit un „mecanism de colaborare directa cu mediul economic și universitar”, prin inființarea Consiliului de Strategie și Consiliere Economica (C.S.C.E.).…