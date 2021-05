Razvan Nicolescu: Appointment to EIT board isn't political, but won through contest

Stiri pe aceeasi tema

- Functia de membru in boardul Institutului European pentru Tehnologie si Inovare (EIT) nu este una politica si nici o pozitie ce revenea Romaniei, ci a fost castigata prin concurs, a scris, marti, pe Facebook, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, proaspat numit in aceasta functie. Luni, EIT a…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, a fost numit in forul de conducere a Institutului European pentru Inovare si Tehnologie (EIT), potrivit unui comunicat publicat luni de institutia UE. In afara de Razvan Nicolescu, alti trei membri au fost numiti de Comisia Europeana in Consiliul Director…

- Minister of Labour and Social Protection Raluca Turcan signed on Tuesday a funding agreement for the establishment of the first electronic public services hub in Romania that will integrate all information on services and social benefits, according to information published by the relevant ministry…

- On Monday, the Ministry of Finance borrowed 580 million lei off banks through a benchmark government bond issue of a residual maturity of 63 months, at an average yield of 2.59% per annum, according to data published by the National Bank of Romania (BNR). The nominal value of Monday's issue…

- Faptul ca fostul premier și ministrul finanțelor și-ar face propria grupare politica este catalogat drept „știre falsa” de catre Eugen Orlando Teodorovici. „Un nou FAKE NEWS despre mine. Tocmai am aflat ce mai ”fac” de la un post TV, cunoscut și recunoscut pentru Fake-News-uri grosolane (recte, iRealitatea…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- „O noua peștera cu stalactite, de vizitat in Alba Iulia! Acum se vede clar pe unde se infiltreaza apa in tavanul de la noul pasaj din Cetate.”, a scris pe Facebook, un barbat din municipiu, care a postat și fotografiile de mai jos. Pasajul a fost dat in folosința, relativ recent. In perioadele cu temperaturi…