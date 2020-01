Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Al Hilal au marcat Giovinco (47) si Eduardo (88-penalti), iar pentru Al Faysaly au punctat Hyland (55) si (90+3). In urma acestui rezultat, Al Hilal ocupa locul 1 cu 31 de puncte, unul mai mult decat Al Nasr.

- Al Hilal s-a impus in fata lui Al Ahli prin golurile marcate de Al Dawsari '37, Gomis '70 si Albulayhi '90 respectiv Al Soma '45. In urma acestui rezultat, Al Hilal, 12 meciuri, locul 2, cu 27 de puncte, s-a apropiat de liderul Al Nasr (13 jocuri), care a acumulat 29 de puncte. Al Wehda ocupa…

- Antrenorii romani sunt la mare cautare in Golf! Dupa ce Razvan Lucescu a lasat-o pe PAOK Salonic și a mers la Al Hilal, alaturi de care a caștigat Liga Campionilor Asiei, Edward Iordanescu (41 de ani) ar putea lua și el drumul Arabiei Saudite.

- Golurile au fost marcate de Al Abed (15), Gomis (28, 40, 57), Giovinco (34), Al Shehri (84) si Carrillo (90). In clasament, Al Hilal ocupa locul 2, cu 24 de puncte din 11 meciuri, lider fiind Al-Nassr, cu 29 de puncte, din 13 meciuri.

- Hamzi '53 a deschis scorul pentru gazde, iar Al Hilal a egalat tarziu, in minutul 90+1, prin Giovinco. Al Hilal, cu doar zece meciuri jucate, este pe locul 5, cu 21 de puncte. Lider este Al Nasr, cu 26 de puncte, din 12 jocuri, echipa urmata de Al Ahli (11), cu 23 de puncte, Al Raed (13), tot 23 de…

- Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, sambata, la Doha, cu scorul de 6-5 in urma loviturilor de departajare, de echipa Monterrey, in finala mica a Cupei Mondiale a Cluburilor, meci arbitrat de Ovidiu Hategan, anunța news.ro.Au marcat, inainte sa se treaca la loviturile…

- A 16-a ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor, care se va desfașura in Qatar, aduce la start campioanele tuturor continentelor, dar și o serie de jucatori care, in ultima vreme, au lasat fotbalul european pentru alte experiențe. Doi dintre ei, Gomis și Giovinco, joaca sub comanda lui Razvan Lucescu…

- Al Hilal a castigat a treia Liga a Campionilor Asiei din istorie, dupa cele din 1991 si 2000, dar acesta este primul trofeu cu antrenorul roman pe banca. Razvan Lucescu a fost instalat in functia de antrenor al celor de la Al Hilal pe 28 iunie 2019. In tur, la 9 noiembrie, Al Hilal s-a impus…