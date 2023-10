Stiri pe aceeasi tema

- Comedia Bravo, tata! , ce va avea premiera duminica, de la 20.00, la Antena 1, i-a adus pe cei patru protagonisti, Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu si Stefan Pavel in situatii dintre cele mai bizare, care vor face deliciul telespectatorilor.

- Serialul „Bravo, tata!” va avea premiera pe 22 octombrie, la Antena 1. Comedia ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru barbați din medii complet diferite, care devin prieteni prin prisma gradiniței unde copiii lor sunt inscriși.Serialul, care va…

- Diana Cavallioti joaca in producția romaneasca „Bravo, tata!”, anunța a1.ro. Serialul de comedie va fi lansat la Antena 1 chiar in aceasta toamna. Cunoscuta pentru cariera ei la teatru, Diana Cavallioti joaca acum in serialul de televiziune, despre care are numai cuvinte de lauda. S-a mandrit și cu…

- Postul de televiziune Antena 1 a anuntat un nou serial de comedie care va fi difuzat in aceasta toamna. Productia se numeste „Bravo, tata!” si ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor (Selfie 69), Liviu Varciu (Zapada, Ceai si Dragoste), Cosmin Natanticu (Odata pentru totdeauna si jurat iUmor) si pe buzoianul…

- Ștefan Pavel face echipa impreuna cu Liviu Varciu, Razvan Fodor și Cosmin Natanticu in noua comedie „Bravo, tata”, care va incepe in curand, pe Antena 1. Actorul a mai jucat și in alte producții cunoscute in trecut.

- Antena 1 a pregatit o mulțime de surprize toamna aceasta pentru telespectatori. Astfel, un nou serial de comedie, ce ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, este gata sa faca deliciul serilor care vor urma pentru fanii postului de televiziune. Despre ce…

- Se anunța o toamna cu surprize la Antena 1! Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel revin, impreuna, pe micile ecrane intr-o comedie de senzație. ”Bravo, tata” incepe, in curand, doar pe Antena 1. Iata ce spun actorii despre cel mai nou serial din Romania.

- Antena 1 continua seria surprizelor pe care le-a pregatit telespectatorilor pentru aceasta toamna cu o noua producție. “Bravo, tata!” este un serial de comedie ce ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel.